Путин проведет президиум Госсовета по теме образования

Завтра, 25 августа, президент РФ Владимир Путин проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета и отдельно побеседует с учителями, преподавателями, учениками и студентами.

В преддверии нового учебного года участники заседания обсудят комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в регионах, в том числе по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования, сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед началом заседания также по видеосвязи Владимир Путин отдельно побеседует с учителями и преподавателями вузов, студентами, абитуриентами и учениками школ.