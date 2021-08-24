Путин внесет свои предложения в программу ЕР

Владимир Путин назвал предвыборную программу "Единой России" народной. Во вторник, 24 августа, президент выступает на втором этапе съезда партии.

"Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы "Единой России", и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной", - сказал он.

Путин подчеркнул, что на "ЕР" как на правящей политической силе всегда лежит ответственность за все проблемы. По его словам, программа у партии получилась такой, что ее можно исполнить, это не только красивые слова.

"Также считаю необходимым как глава российского государства и как гражданин внести свои предложение и отдельно затронуть вопросы, важные для устойчивого, стабильного развития страны, для ее суверенитета, для безопасности наших граждан", - добавил Путин.