Белгородец перевел "экстрасенсу" 1,4 млн рублей

Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей за телефонные сеансы. В полицию он обратился после того, как обещавший решить семейно-бытовые проблемы "маг" перестал отвечать на звонки.

В УМВД по Белгородской области сообщили, что 66-летний пенсионер нашел объявление об услугах "экстрасенса" в интернете. "Магические сеансы" устраивались в течение месяца. Все это время мужчина переводил деньги, в общей сложности он отправил 1,4 миллиона рублей, которые остались после продажи дома. Затем с мужчиной перестали общаться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Полиция устанавливает личность афериста.