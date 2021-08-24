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24.08.2021 17:00
Рубрика: Происшествия

Белгородец перевел "экстрасенсу" 1,4 млн рублей

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Житель Белгорода перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей за телефонные сеансы. В полицию он обратился после того, как обещавший решить семейно-бытовые проблемы "маг" перестал отвечать на звонки.

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В УМВД по Белгородской области сообщили, что 66-летний пенсионер нашел объявление об услугах "экстрасенса" в интернете. "Магические сеансы" устраивались в течение месяца. Все это время мужчина переводил деньги, в общей сложности он отправил 1,4 миллиона рублей, которые остались после продажи дома. Затем с мужчиной перестали общаться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Полиция устанавливает личность афериста.

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