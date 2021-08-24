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24.08.2021 15:23

Энергоблок № 5 НВ АЭС включен в сеть после планового ремонта

23 августа 2021 года в 13:31 (мск) энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта (ППР).ППР - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В ходе ППР энергоблока №5 НВ АЭС была осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, произведен средний ремонт реактора, капитальный ремонт двух из четырех главных циркуляционных насосов, а также капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Специалисты провели текущий и капитальный ремонт обоих паровых турбин, а также средний и капитальный ремонт обоих турбогенераторов.

Всего было выполнено более 3 тыс. регламентных операций на оборудовании реакторного, турбинного, электрического и других цехов.

В настоящее время энергоблоки №6 и №7 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №4 идет планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон в районе расположения НВ АЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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