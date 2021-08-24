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24 августа 2021 г. 16:45
"Родина"
Текст: Артем Локалов

Пряник, ставший сотрудником МЧС, привлек внимание мировой прессы

Несколько дней назад Тульское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям приняло на работу маскота - ростовую куклу в виде пряника.
Пряника Тульского принимают в ряды МЧС. Фото: vk.com/tula.pressa
Пряника Тульского принимают в ряды МЧС. Фото: vk.com/tula.pressa

В МЧС считают, что именно маскот-пряник, а не оружие или самовар, которыми также славится Тула, поможет научить детей правилам безопасности. Прянику Тульскому уже вручили удостоверение и медаль за пропаганду спасательного дела.

Тульский пряник универсален - его покупают к чаю, дарят гостям и увозят в качестве сувенира. А недавно на Урале злоумушленник заменил в посылках смартфоны на тульские пряники. 

Пряник из МЧС привлек внимание многих изданий, в том числе Русской службы ВВС, которые обсуждают его облик. Сам Пряник в интервью "Тульской прессе" сообщил: "Чувствую ответственность за обучение детей, которая лежит у меня на плечах".

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
На Урале проводник заменил телефоны в посылках на тульские пряники

Правда, после презентации Пряника Тульского, материалов с ним в соцсетях обласного МЧС пока больше не появлялось.

Тульский пряник известен с XVII века и является одним из наиболее известных российских пряников наряду с вяземским и городецким. В последнее время пряничное дело популярно и в других городах, в частности, Покрове Владимирской области. В областном центре проводили даже Фестиваль Пряника, хотя Владимир никогда не был известен, как пряничный центр.

У фестиваля тоже есть маскот-пряник, облик которого вызывает споры.

Темы дня:
#журнал Родина
#МЧС
#Тула