Пряник, ставший сотрудником МЧС, привлек внимание мировой прессы

Несколько дней назад Тульское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям приняло на работу маскота - ростовую куклу в виде пряника.

В МЧС считают, что именно маскот-пряник, а не оружие или самовар, которыми также славится Тула, поможет научить детей правилам безопасности. Прянику Тульскому уже вручили удостоверение и медаль за пропаганду спасательного дела.

Тульский пряник универсален - его покупают к чаю, дарят гостям и увозят в качестве сувенира. А недавно на Урале злоумушленник заменил в посылках смартфоны на тульские пряники.

Пряник из МЧС привлек внимание многих изданий, в том числе Русской службы ВВС, которые обсуждают его облик. Сам Пряник в интервью "Тульской прессе" сообщил: "Чувствую ответственность за обучение детей, которая лежит у меня на плечах".

Правда, после презентации Пряника Тульского, материалов с ним в соцсетях обласного МЧС пока больше не появлялось.

Тульский пряник известен с XVII века и является одним из наиболее известных российских пряников наряду с вяземским и городецким. В последнее время пряничное дело популярно и в других городах, в частности, Покрове Владимирской области. В областном центре проводили даже Фестиваль Пряника, хотя Владимир никогда не был известен, как пряничный центр.

У фестиваля тоже есть маскот-пряник, облик которого вызывает споры.