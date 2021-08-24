Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице

В столице продолжают открываться круглогодичные ярмарки. До конца года к уже работающим 50-ти постоянным павильонам в городе прибавятся еще семь. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Глава города отметил, что десять лет назад столичные власти начали возрождение ярмарочной торговли. "До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары", - написал он.

По словам мэра, пришлось ограничить продажу промтоваров и дать места реальным сельхозпроизводителям. Сначала в городе заработали ярмарки выходного дня. Чтобы торговать в Москве, фермеры стали присылать заявки через портал госуслуг, таким образом процедура выделения мест стала четкой и прозрачной.

"Новая история московских ярмарок началась в 2016-м, когда мы начали строить круглогодичные торговые павильоны. Это совершенно новый для города формат", - подчеркнул он.

У павильонов - оригинальный дизайн: одни выполнены в купеческом стиле, другие напоминают атмосферу Франции эпохи модерна. Внутри - вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура. Жители получают свежие продукты рядом с домом и гарантию качества. А продавцы - комфортное место работы. Места предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую.

Сейчас в городе уже открыто 50 таких ярмарок площадью более тысячи квадратных метров. Теперь они все под одним брендом - "Московские ярмарки". Название выбрали сами горожане на "Активном гражданине".

"Новые ярмарки - это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок", - добавил Сергей Собянин.