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24.08.2021 10:30
Рубрика: Общество

Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице

Текст: Ангелина Зеленькова

В столице продолжают открываться круглогодичные ярмарки. До конца года к уже работающим 50-ти постоянным павильонам в городе прибавятся еще семь. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Глава города отметил, что десять лет назад столичные власти начали возрождение ярмарочной торговли. "До 2011 года в Москве еще велась стихийная торговля. Бесконечные лотки, очереди, уличные непрезентабельные палатки. С продуктами продавали все что угодно: одежду, белье, бытовые товары", - написал он.

По словам мэра, пришлось ограничить продажу промтоваров и дать места реальным сельхозпроизводителям. Сначала в городе заработали ярмарки выходного дня. Чтобы торговать в Москве, фермеры стали присылать заявки через портал госуслуг, таким образом процедура выделения мест стала четкой и прозрачной.

"Новая история московских ярмарок началась в 2016-м, когда мы начали строить круглогодичные торговые павильоны. Это совершенно новый для города формат", - подчеркнул он.

У павильонов - оригинальный дизайн: одни выполнены в купеческом стиле, другие напоминают атмосферу Франции эпохи модерна. Внутри - вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура. Жители получают свежие продукты рядом с домом и гарантию качества. А продавцы - комфортное место работы. Места предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую.

Сейчас в городе уже открыто 50 таких ярмарок площадью более тысячи квадратных метров. Теперь они все под одним брендом - "Московские ярмарки". Название выбрали сами горожане на "Активном гражданине".

"Новые ярмарки - это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок", - добавил Сергей Собянин.

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