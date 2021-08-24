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24.08.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

В Калуге на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге иномарка наехала на бабушку с внуком, переходившим дорогу по пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мальчик госпитализирован, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

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Трагедия произошла на автодороге Калуга-Вязьма в 10:20. На пешеходном переходе водитель Kia Rio сбил 58-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. В ведомстве подчеркнули, что переход нерегулируемый.

Подробностей происшествия пока не сообщается - обстоятельства ДТП уточняются. Известно лишь, что иномарка ехала со стороны Калуги в Воротынск. Женщина погибла на месте, мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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