В Калуге на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка

В Калуге иномарка наехала на бабушку с внуком, переходившим дорогу по пешеходному переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мальчик госпитализирован, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Трагедия произошла на автодороге Калуга-Вязьма в 10:20. На пешеходном переходе водитель Kia Rio сбил 58-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. В ведомстве подчеркнули, что переход нерегулируемый.

Подробностей происшествия пока не сообщается - обстоятельства ДТП уточняются. Известно лишь, что иномарка ехала со стороны Калуги в Воротынск. Женщина погибла на месте, мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.