Новости

В Чите закрыли детский сад после отравления детей 06:35
Тропический шторм "Омаис" обрушился на Южную Корею 06:23
Погода в Москве 24 августа: Преимущественно без осадков и до +21 градуса 06:07
Онколог рассказал о жалобе пациентов перед диагнозом "рак желудка" 05:53
Власти США пообещали привить от COVID-19 эвакуированных из Афганистана 05:35
В Приморье военные установили рекорд на конкурсе "Морской десант" 05:10
Селевой поток повредил газопровод в Дагестане 04:50
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов 04:33
В Приморье военнослужащий отправлен в колонию за вымогательство 04:29
Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек 03:50
Врач Водовозов описал порядок действий после контакта с больным COVID-19 03:25
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника 02:50
В Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров введен режим ЧС 02:21
Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Венгрию 01:42
Белый дом опубликует отчет спецслужб о происхождении коронавируса 01:23
Пентагон сообщил о рождении троих детей на авиарейсах из Афганистана 00:51
Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах 00:01
NASA перенесло выход в открытый космос из-за недомогания астронавта 23.08.2021
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии 23.08.2021
Путин и Лукашенко обсудили Афганистан после саммита ОДКБ 23.08.2021
Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян 23.08.2021
Спасатели эвакуировали пятнадцать туристов в горах Дагестана 23.08.2021
В Одессе полиция задержала американца в майке с надписью Russia 23.08.2021
Британия и Канада планируют предложить ввести санкции против Афганистана 23.08.2021
В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 23.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 06:35
Рубрика: Происшествия

В Чите закрыли детский сад после отравления детей

Текст: Дина Непомнящая

Администрация Читы временно закрыла детский сад общеразвивающего вида №68 после массового пищевого отравления воспитанников.

Прокуратура проводит проверку после отравления детей в подмосковном отеле

Накануне в городскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились родители 16 детей. После осмотра малышей отправили домой на амбулаторное лечение. Тем временем в дошкольном учреждении начали проверки сотрудники Комитета образования города Читы, Центра гигиены, Роспотребнадзора и прокуратуры Забайкалья.

"В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в учреждении установленных требований при организации питания детей и иных требований безопасности их пребывания", - сообщили прокуроры.

Виновных в отравлении детей привлекут к ответственности.

"Деятельность учреждения приостановлена на время проведения расследования", - уточнили в городской администрации.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника
Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
Врач Водовозов описал порядок действий после контакта с больным COVID-19
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории