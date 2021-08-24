В Чите закрыли детский сад после отравления детей

Администрация Читы временно закрыла детский сад общеразвивающего вида №68 после массового пищевого отравления воспитанников.

Накануне в городскую инфекционную больницу за медицинской помощью обратились родители 16 детей. После осмотра малышей отправили домой на амбулаторное лечение. Тем временем в дошкольном учреждении начали проверки сотрудники Комитета образования города Читы, Центра гигиены, Роспотребнадзора и прокуратуры Забайкалья.

"В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в учреждении установленных требований при организации питания детей и иных требований безопасности их пребывания", - сообщили прокуроры.

Виновных в отравлении детей привлекут к ответственности.

"Деятельность учреждения приостановлена на время проведения расследования", - уточнили в городской администрации.