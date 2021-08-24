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24.08.2021 10:39
Рубрика: Общество

В Читу прибыл "Поезд Победы"

Текст: Юлия Гарднер

"Поезд Победы" прибыл в Читу. Это бесплатная для посещения передвижная выставка, размещенная в движущемся составе.

Фото: Пресс-служба правительства Бурятии
В Улан-Удэ прибыл "Поезд Победы"

- Забайкальская железная дорога внесла огромный вклад в Победу. Сегодня можно видеть, как это все происходило. Это потрясающая экспозиция! Она современная и очень откровенная. Это просто нужно видеть всем! - сказал зампред правительства Забайкальского края Алексей Казаков.

В поезде установлено более 150 скульптур героев, более 50 видеопроекторов и 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Есть объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы.

В столице Забайкалья поезд пробудет 24 и 25 августа. Чтобы побывать в нем, нужно зарегистрироваться на официальном сайте поездпобеды.рф.

Справка "РГ"

"Поезд Победы" отправился путь в октябре 2020 года с Казанского вокзала в Москве. Чита стала 65-м городом, где он остановился.

В регионах Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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