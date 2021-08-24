В Читу прибыл "Поезд Победы"

"Поезд Победы" прибыл в Читу. Это бесплатная для посещения передвижная выставка, размещенная в движущемся составе.

- Забайкальская железная дорога внесла огромный вклад в Победу. Сегодня можно видеть, как это все происходило. Это потрясающая экспозиция! Она современная и очень откровенная. Это просто нужно видеть всем! - сказал зампред правительства Забайкальского края Алексей Казаков.

В поезде установлено более 150 скульптур героев, более 50 видеопроекторов и 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Есть объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы.

В столице Забайкалья поезд пробудет 24 и 25 августа. Чтобы побывать в нем, нужно зарегистрироваться на официальном сайте поездпобеды.рф.

Справка "РГ"

"Поезд Победы" отправился путь в октябре 2020 года с Казанского вокзала в Москве. Чита стала 65-м городом, где он остановился.