Фронт лесных пожаров остановился в 1,5 км от Сарова

Фронт огня от лесных пожаров находится в 1,5 километра от периметра Сарова. Очагов горения на территории города не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ. В ликвидации пожара принимает участие свыше 1100 человек, не только специалисты МЧС, но и сотрудники Росгвардии, пожарные расчеты из шести регионов страны. Количество единиц техники превышает 250.

Дополнительно к тушению привлечены силы авиации - вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32, самолет Бе-200. Площадь активного горения леса составляет порядка 300 гектаров.

Напомним, на территории Нижегородской области и Мордовии введен межрегиональный режим ЧС с федеральным уровнем реагирования. Пожар в мордовском заповеднике тушат с 3 августа.