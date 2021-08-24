В Башкирии огнем охвачены более 1,1 тысячи гектаров леса

По данным на утро 24 августа в Башкирии продолжают действовать 12 очагов лесных пожаров на общей площади 1176 га. Восемь участков возгорания на площади 328,45 га локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Борьба с огнем идет с переменным успехом. За последние сутки пожарные и волонтеры ликвидировали 12 очагов природных пожаров на площади 222,61 га, но появились десять новых.

Самые крупные очаги зафиксированы в Белорецком районе. Там остается нелокализованным пожар, который распространился на площади 700 га, и еще два очага - 27 га и 0,6 га. Также пока не локализовали очаг возгорания в 120 га в Зианчуринском районе.

В Бурзянском, Баймакском, Кугарчинском, Абзелиловском, Зилаирском, Аургазинском и Федоровском районах - пожары действуют, но локализованы.

С лесными пожарами борются 353 человека и 76 единиц техники.