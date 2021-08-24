На поставку концентраторов кислорода в регионы выделено более 650 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 650 миллионов рублей для поставки в регионы концентраторов кислорода. Они используются в больницах при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средства получат 20 субъектов Федерации, особенно нуждающихся в этом оборудовании. В их числе Алтайский край, Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская области, Северная Осетия, Хакасия, Калмыкия, Коми и Дагестан.

- Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей, - подчеркнул Мишустин в минувший понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.