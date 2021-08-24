В Кузбассе с рельсов сошли восемь вагонов с углем

На территории Кемеровской области сразу восемь вагонов сошли с рельсов. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, по факту железнодорожной аварии организована проверка.

Инцидент произошел сегодня около 13.00 по местному времени на подъездных путях шахты "Южная" в Березовском районе Кузбасса. Часть из сошедших с рельсов вагонов были загружены углем.

Следователи видят в произошедшем признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железной дороги. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.