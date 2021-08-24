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24.08.2021 11:13
Рубрика: Происшествия

На Кубани начали суд над обвиняемым в телефонном терроризме

Текст: Михаил Сухарев

В столице Краснодарского края начался судебный процесс над 47-летним мужчиной, которого обвиняют в звонках о минировании. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, он сообщал о готовящихся взрывах 30 раз за месяц.

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- Из обвинительного заключения следует, что в период времени с августа по сентябрь 2020 года подсудимый рассылал на электронные почты организаций заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах на объектах инфраструктуры, в государственных учреждениях, учреждениях здравоохранения, аэропортах и железнодорожных вокзалах Краснодарского края, - отметили в пресс-службе суда.

Уголовное дело против мужчины было возбуждено по части 3 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба в целях дестабилизации деятельности органов власти".

Сам обвиняемый сейчас находится под стражей, эту меру пресечения суд менять не стал и продлил заключение на пять месяцев.

Как сообщалось ранее, подозреваемого в многочисленных сообщениях о минировании зданий в Краснодаре задержали прошлой осенью. В письмах злоумышленник также требовал выплатить ему денежные средства на общую сумму более 274 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Атака телефонных террористов на Россию

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