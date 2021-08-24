На Кубани суд разрешил оперировать ребенка после отказа матери

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела в открытом судебном заседании необычное административное дело по апелляционной жалобе: ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" обратилась в Октябрьский районный суд с иском о защите интересов восьмилетнего пациента - его мать наотрез отказалась от медицинского вмешательства, а такое решение могло стоить ребенку жизни.

Как сообщили в пресс-службе крайсуда, в онкологическое отделение больницы был доставлен школьник в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него опухоль в почках (нефробластома), кровоизлияние и крайнюю степень анемии. Требовалось переливание донорской крови и ее компонентов, однако мать, как законный представитель, написала отказ. Полагая, что такое решение нарушает права мальчика и создает угрозу его жизни и здоровью, администрация больницы обратилась в суд.

"В своих исковых требованиях медицинское учреждение просило признать незаконным отказ матери малолетнего ребенка, нуждающегося в медицинском вмешательстве в связи с тяжелым заболеванием, от переливания крови и проведения операции, - пояснили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Обжалуемым решением суда исковые требования были удовлетворены".

Мать, узнав о вердикте, подала апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия оставила его без изменений. Апелляционное определение вступило в законную силу.