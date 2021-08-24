На Тамани нашли дом средневекового шулера с игральными атрибутами

На Таманском полуострове археологи во время раскопок в древнем городе Фанагория (ныне территория Краснодарского края) обнаружили остатки средневекового дома. Среди руин они нашли шулерские игральные кости и другие принадлежности для игры. Об этом "РГ" сообщили в фонде "Вольное дело".

По словам заместителя руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергея Остапенко, квартал, в котором на протяжении нескольких веков строили дома жители Фанагории на протяжении поколений, исследуется уже несколько лет.

"Дома строили, фактически, один над другим, и один из них - достаточно зажиточный дом, существовавший на протяжении где-то 150 лет", - отметил он.

Это дом был разрушен в конце VIII - начале IX века. В отличие от соседних, полностью или частично построенных из сырцового кирпича, это здание построено из камня. Среди обнаруженных там предметов - астрагалы (кости животных, которые тогда использовали так, как сейчас игральные кубики), внутри залитые свинцом. Как подчеркнул Остапенко, этот прием использовали, чтобы сместить центр тяжести и заставить кости выбрасывать нужный результат. Кроме того, там найдены стеклянные изделия - вероятно, это фишки для игры. Раскопки проводились Фанагорийской археологической экспедицией, организованной при поддержке фонда "Вольное дело".

Напомним, Фанагория - античный город, основанный в VI веке до нашей эры на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей.