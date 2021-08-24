В Краснодаре мать будут судить за истязания семилетнего сына

В Краснодаре перед судом предстанет 37-летняя женщина, которая обвиняется в истязании семилетнего сына и в жестоком обращении с ним. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации следователей, мальчик проживал с матерью. В декабре 2020 года женщина систематически наносила побои ребенку, как руками, так и металлической пряжкой ремня. О полноценном воспитании и каком-либо родительском внимании речи вообще не шло.

"Вечером 23 декабря прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила мальчика деревянным табуретом по голове. После этого обвиняемая выгнала ребенка в нижнем белье в подъезд. Гуляющего без одежды мальчика заметили местные жители, которые вызвали на место правоохранителей", - пояснили в следственном ведомстве.

На период следствия женщину заключили под стражу, позже на основании судебного решения обвиняемую лишили родительских прав. Сейчас документы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением сотрудники следственного отдела по Западному округу Краснодара СК РФ по региону передали в суд.