В Краснодаре мать будут судить за истязания семилетнего сына

Новости

У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
Обнаружен самый быстро вращающийся астероид в Солнечной системе 16:35
Сильный пожар подошел к Первоуральску и Екатеринбургу 16:32
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 16:21
Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии 16:16
В Ярославле уволили избивших пациентку санитаров 16:14
Роспотребнадзор: Учителя не обязаны носить маски в школах 16:10
Путин освободил Рассохова от должности зампредседателя СК РФ 16:02
Ученые предложили новый метод обработки данных интернета вещей 15:53
Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" 15:52
На выплаты пенсионерам и военным потратят 500 млрд рублей 15:51
Умер основатель культовой группы UB40 Брайан Треверс 15:51
Инфекционист оценил открытие антитела, защищающего от всех штаммов ковида 15:40
ГД предложила TikTok ввести технологию удаления незаконного контента в РФ 15:36
Путин утвердил Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН 15:33
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии 15:27
Собянин: В Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за COVID-19 15:26
Лиц старше 60 лет могут допустить к испытаниям "КовиВака" в сентябре 15:20
Путин проведет президиум Госсовета по теме образования 15:20
Минобороны заказало новые командные ракеты 15:14
Ученые предсказали сроки наступления новых пандемий 15:00
Врач рассказал, как психологически подготовить ребенка к школе 15:00
Ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 16:52
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре мать будут судить за истязания семилетнего сына

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В Краснодаре перед судом предстанет 37-летняя женщина, которая обвиняется в истязании семилетнего сына и в жестоком обращении с ним. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В Крыму суд приговорил к лечению отца, задушившего ребенка

По информации следователей, мальчик проживал с матерью. В декабре 2020 года женщина систематически наносила побои ребенку, как руками, так и металлической пряжкой ремня. О полноценном воспитании и каком-либо родительском внимании речи вообще не шло.

"Вечером 23 декабря прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила мальчика деревянным табуретом по голове. После этого обвиняемая выгнала ребенка в нижнем белье в подъезд. Гуляющего без одежды мальчика заметили местные жители, которые вызвали на место правоохранителей", - пояснили в следственном ведомстве.

На период следствия женщину заключили под стражу, позже на основании судебного решения обвиняемую лишили родительских прав. Сейчас документы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением сотрудники следственного отдела по Западному округу Краснодара СК РФ по региону передали в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории