На Урале новому командующему Росгвардии вручили личный штандарт

В Екатеринбурге сегодня вручили личный штандарт командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ. Новым руководителем органа исполнительной власти стал Герой России генерал-полковник Олег Козлов.

Глава Росгвардии УрФО родился в 1963 году в Ставропольском крае. В рядах армии служил в Туркмении, Венгрии, Белоруссии, выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе.

С 1996 года был заместителем командира 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады, принимавшей участие в первой и второй чеченских кампаниях. В октябре 1996-г, за мужество и героизм Козлову было присвоено звание Героя.

По мнению заместителя полпреда Александра Калиберды, именно боевой опыт (вкупе с профессиональными качествами) помогут новому военачальнику в руководстве военизированной организацией.