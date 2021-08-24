В Челябинске завели дело о недостоверной рекламе внедорожников

Челябинское УФАС выявило признаки недостоверной рекламы автомобилей Lada 4x4 Bronto в одном из известных салонов города. Внедорожники 2021 года выпуска предлагались в нем с существенной скидкой, которая на деле предоставлялась только на машины прошлого сезона, пояснили во вторник в антимонопольном ведомстве.

На рекламу пожаловался челябинец, заинтересовавшийся ценой 475 тысяч рублей за автомобиль 2021 года выпуска. Однако в салоне ему сообщили, что новый внедорожник он может купить за 742 тысячи 900 рублей. А скидка предоставляется только на машины прошлого года выпуска.

Антимонопольщики проверили эту информацию. В частности в отделе продаж им сообщили, что речь идет о ликвидации автопарка 2020 года. Такие же данные присутствуют и на сайте продавца, где потенциальным клиентам предлагают успеть купить автомобили по старым ценам. Однако размещенный в сервисе "Яндекс.Директ" баннер сомнений не оставляет - скидка по нему предоставляется на машины 2021 года выпуска.

Изучив обстоятельства дела, УФАС пришло к выводу, что в рекламе содержатся не соответствующие действительности сведения о дате выпуска и стоимости товара, то есть по закону она считается недостоверной. В отношении рекламодателя возбуждено административное дело, грозящее штрафом на сумму до полумиллиона рублей.

Рассмотрение дела назначено на 28 сентября.