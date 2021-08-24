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24.08.2021 10:01
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области женщина погибла, переплывая озеро

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области женщина утонула, переплывая озеро Сугояк. Свидетели говорят, прежде она не раз преодолевала расстояние от берега до берега протяженностью около двух километров, сообщили во в поисково-спасательной службе региона.

В челябинском озере утонул четырехлетний мальчик

- Трагедия произошла в минувшее воскресенье, - рассказали в ведомстве. - Отдыхавшая в компании 58-летняя женщина отправилась пересечь водоем, однако во время заплыва исчезла из видимости и не вышла на берег. По словам очевидцев, пропавшая была в хорошей физической форме и ранее неоднократно преодолевала эту дистанцию.

Поиски пока результатов не дали. Обследовано шесть километров береговой линии и участок озера, где могла пропасть пловчиха.

Спасатели советуют снижать в жару физические нагрузки и уделять особое внимание своему здоровью. Высокие температуры в первую очередь опасны для маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

Стоит отметить, что в регионе объявлено экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды: по данным гидрометцентра, с 24 по 26 августа температура воздуха преодолеет отметку в 36-37 градусов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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