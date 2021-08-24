СМИ: Байден допустил продление миссии США в Афганистане

На встрече лидеров стран "Большой семерки", которая прошла в режиме онлайн, президент США Джо Байден заявил о своем намерении вывести до 31 августа войска из Афганистана, но при этом американский лидер не исключил продления в стране миссии США.

Как написала газета The New York Times со ссылкой на официальный источник, Байден намерен вывести войска к 31 августа по причине "высокого риска террористического нападения". "Но президент заявил, что есть возможность продления этой миссии", - цитирует издание слова высокопоставленного представителя американской администрации.