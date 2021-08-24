США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин от COVID-19

Соединенные Штаты бесплатно направили другим странам почти 110 миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента США Камалу Харрис.

"Пандемия - это проблема, которая не знает границ. Важно не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - подчеркнула Харрис.

Она добавила, что Вашингтон "намерен стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем".