Тропический шторм "Омаис" обрушился на Южную Корею

Более 10 тысяч человек эвакуировали в Южной Корее из-за наводнений и оползней.

Тропический шторма "Омаис" минувшей ночью обрушился на южные районы республики. На острове Чеджудо выпало 219 миллиметров осадков, в городе Пусан - 159 миллиметров. Затоплены дома и дороги. Как пишет ТАСС, 11 человек не смогли самостоятельно покинуть свои жилища, на помощь пришли спасатели.

Ветер, порывы которого достигали 19 метров в секунду, обрывал провода, что привело к перебоям с электроснабжением в Пусане и Ульсане.

Из-за непогоды были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов, перестали курсировать поезда между городами Кванчжу и Мильян. Кроме того, 450 трекинговых маршрутов в 18 национальных парках были закрыты

Сильные дожди в южных районах страны прогнозируются и 24 августа. Может выпасть до 200 миллиметров осадков.