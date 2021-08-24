Умер актер и сценарист Владислав Романов

Советский, российский актер, драматург, продюсер и сценарист, профессор, руководитель сценарных мастерских во ВГИКе Владислав Романов умер 23 августа в возрасте 72 лет. Об этом сообщает портал Работники ТВ. Без указания причин смерти кинематографиста.

Владислав Иванович Романов родился 20 августа 1949 года в городе Молотов. Закончил Московский государственный институт культуры в 1971-м и Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1980-м.

Лауреат Всесоюзных конкурсов на лучшую пьесу (1987 год) и лучший игровой киносценарий (1983). Обладатель премии журнала "Смена" за лучший рассказ года (1987), лауреат премии Союза писателей СССР, Союза кинематографистов СССР и КГБ СССР за сценарий к трехсерийному телевизионному фильму "Покушение на ГОЭЛРО" (1987). Обладатель первой премии по итогам Всероссийского конкурса на лучший игровой киносценарий под девизом "Человек в погонах" (2001). Член Союза кинематографистов, гильдии сценаристов Союза кинематографистов России.

В числе сценарных работ - сюжет для сатирического киножурнала "Фитиль", "Разыскивается опасный преступник", "На окраине, где-то в городе", "Лихая парочка", "Маэстро-вор", "Тайная стража", "Паутина", "Осенний детектив", "Дело гпастронома №1", "Испанец", "Адмиралъ", множество других фильмов и сериалов.

Сыграл Неведомского в "Сыщиках" и купца Артема Афанасьевича в многосерийной исторической драме "В лесах и на горах".