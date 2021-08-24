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Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

Новости
    24.08.2021, 20:00
Текст:   Олег Усков

Чарльз "Чарли" Уоттс, ударник одной из главных рок-групп планеты Земля Rolling Stones, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила BBC.

По словам официального представителя, легенда мирно отошел в одной из больниц Лондона в окружении семьи.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как было объявлено, что Уоттс пропустит турне группы по США, чтобы восстановить здоровье - в 2004-м году Уоттс лечился от рака горла.

Уоттс родился 2 июня 1941 года в Лондоне. Чарли был участником Stones с января 1963-года, с момента, как присоединился к Мику Джаггеру, Киту Ричардсу и Брайану Джонсу.

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