Умер экс-директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов

Ушел из жизни Анатолий Алексеевич Чижов, Герой Социалистического Труда, в течение шестнадцати лет (с 1980 по 1996 год) возглавлявший знаменитый завод "Прогресс".

На завод он пришел сразу после окончания Казанского авиационного института - в 1960 году. С 1960 по 1974 год работал над созданием ракеты-носителя для советской "лунной программы".

В сообщении "Роскосмоса" говорится: под его руководством было освоено производство новых типов космических аппаратов различного назначения. Как директор завода "Прогресс", он сыграл важнейшую роль в одном из самых значимых для страны космических проектов - создании многоразовой космической системы "Энергия-Буран".

В нелегкой экономической ситуации 1990-х годов Анатолий Алексеевич предпринял все усилия, чтобы сохранить целостность завода. В те годы заложена база для многих сегодняшних достижений РКЦ "Прогресс".

Анатолия Алексеевича помнят как блестящего организатора ракетно-космического производства и высочайшего профессионала, безгранично преданного своему делу человека. Его уход - большая невосполнимая утрата, подчеркивается в сообщении.