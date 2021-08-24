Умер основатель культовой группы UB40 Брайан Треверс

Брайан Треверс, сооснователь, саксофонист и автор песен знаковой регги-группы UB40 умер в возрасте 62 лет в воскресенье в своем доме в пригороде Бирмингема в окружении семьи.

Причиной смерти Треверса стал рак. Уточнено, что в 2019-м и в этом году Брайан перенес операции по удалению опухолей головного мозга, но недуг взял своё.

Некролог опубликован на аккаунтах коллектива в Сети.

UB40, далее - самая коммерчески успешная группа за всю историю регги, была создана в 1978-м в Бирмингеме и добилась славы двумя годами позже - после того, как их первый сингл Food For Thought вошел в топ-10 национального чарта Великобритании.

В том же году вышел дебютный альбом коллектива, поднявшийся до второго места и ставший "платиновым". Общий тираж пластинок UB40 давно перевалил за 70 000 000 копий.

Треверс родился 7 февраля 1959-го и свой первый саксофон купил, тщательно экономя копеечку, когда работал подручным электрика. А как купил - тут же уволился, и вместе с Джимми Брауном, Эрлом Фолконером и Али Кэмпбеллом организовал группу. Причем никто из них тогда еще не умел толком играть.

Первое выступление группы состоялось 9 февраля 1979 года в пабе "Заяц и охотничьи собаки", где они отмечали день рождения общего друга.