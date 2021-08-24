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Умер режиссер Вячеслав Гулуев

Новости
    24.08.2021, 14:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

19 августа в возрасте 80 лет ушел из жизни режиссер, кинооператор и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Гулуев.

Некролог отличника кинематографии СССР и бессменного многолетнего председателя Северо-Кавказского отделения Союза кинематографистов России опубликован на сайте организации. Без указания причин смерти.

Вячеслав Моратович Гулуев родился 17 марта 1941 года. В 1969-м закончил операторский факультет ВГИКа. Стажировался на Одесской киностудии, где сотрудничал с известными режиссерами, операторами и актерами - Станиславом Говорухиным, Павлом Чухраем, Сергеем Герасимовым.

После института работал оператором на Северо-Кавказской студии кинохроники. Его картины получали высокие оценку кинофестивалей. Среди них - "Тэли и Толи", "Вера, Надежда, Любовь", "Престол", "Атлантида над облаками".

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