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Умер советский актер Гоча Ломия

Новости
    24.08.2021, 13:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, грузинский актер Гоча Ломия скончался на 70-м году жизни 23 августа. Об этом сообщает Sputnik Georgia со ссылкой на сообщение министерства культуры, спорта и молодежи страны.

"Смерть Гочи Ломия - большая потеря для грузинского общества и грузинского кино", - говорится в некрологе. Причина смерти артиста не указана.

Ломия родился в 1952 году и хорошо знаком советскому зрителю по своему экранному дебюту - в 1969-м Гоча сыграл главную роль, Зураба-редиски, в драме "Ну и молодежь!" Резо Чхеидзе.

Также он снялся в ленте Чхеидзе "Саженцы", сыграл Мито у Темура Палавандишвили в "Бродячих рыцарях" и в "Похищении Луны" Тамаза Мелиава.

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