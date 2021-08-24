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Умерла актриса из "Случая с Полыниным" Нина Спиглазова

Новости
    24.08.2021, 14:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса и режиссер Нина Яковлевна Спиглазова умерла 20 августа в возрасте 80 лет.

Сообщение об этом появилось на сайте Союза кинематографистов России. Причина смерти не называется.

Спиглазова родилась 27 февраля 1941 года. В 67-м окончила режиссерский факультет ВГИК. С 1966-го работала на киностудии "Центрнаучфильм", создав более тридцати научно-популярных и учебных фильмов и свыше пятидесяти киносюжет для кинопериодики.

Фильмы Нины Яковлевны отмечены многочисленными наградами. Например, работа "Тромбоцитопеническая пурпура у детей" получила гран-при X Международного кинофестиваля в Варне, Болгария, в 1983-м.

Как актриса появляется в знаменитой мелодраме своего мужа, режиссера Алексея Сахарова "Случай с Полыниным", где экранными партнерами Спиглазовой были Анастасия Вертинская, Олег Ефремов, Олег Табаков, Нона Мордюкова и Георгий Бурков. 

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