В Беларуси предстоит перезагрузка системы образования

Акценты в наиболее важных направлениях развития образовательной сферы Беларуси расставил Александр Лукашенко, выступая во вторник на республиканском педагогическом совете, который проходит 23-24 августа в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Вопросом государственной важности назвал глава государства предстоящую перезагрузку системы образования. "Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет", - подчеркнул он.

Обращаясь к педагогическому активу страны, белорусский руководитель заявил, что учителя "в очередной раз подтвердили, что образование - это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики".

Он особо отметил, что и в дни прошлогодних антиправительственных акций, когда и в адрес школьных работников сыпались грозы, они "мужественно делали свою работу: учили, воспитывали, терпеливо общались с агрессивно настроенными родителями".

Отвечая на вопрос, должна ли школа участвовать в политической жизни страны, Лукашенко однозначно констатировал, что учебное заведение не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная. "Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему", - подчеркнул президент, уточнив, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию.

Высказался белорусский лидер и о спорах по поводу распределения ответственности в воспитании детей. По его мнению, "от президента страны до нянечки в детском саду" все общество отвечает "за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может". А когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце, убежден президент, подчеркнув, что "настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения".

Критически оценил оратор позицию тех родителей, которые, по его словам, решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. В этой связи он поддержал инициативу по реализации проекта "Родительские университеты". Эту практику президент предложил распространить на всю систему. "Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе - это же и ответственность родителей", - пояснил свою позицию белорусский руководитель.

Актуальнейшим считает президент и вопрос о статусе педагога. "Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, и в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования", - подчеркнул он.

Коснулся Лукашенко на педсовете и вопроса о качестве учебников по гуманитарным дисциплинам - истории, обществоведению. "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - заявил президент.

Особое внимание уделил он в своем выступлении профориентации подрастающего поколения. До сих пор, по словам Лукашенко, наблюдается необоснованная гонка за дипломами о высшем образовании. "Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот. Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов", - с озабоченностью отметил Лукашенко, добавив, что молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов.

Кстати, в будущем году образованию будет уделено особое внимание, сообщил президент, пояснив, что отдельное внимание будет уделено строительству и размещению школ в городах. Проблем в этом немало, признал он.

Кроме того, уже с 1 января 2022 года президент предложил правительству Романа Головченко изыскать возможность материально "простимулировать работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования". Дано также поручение изучить вопрос о поддержке специалистов дошкольных учреждений. "Все, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем", - заверил президент.

Кроме того, сообщают новостные порталы, Лукашенко поручил выработать стандарт для школ, в котором необходимо прописать различные аспекты - от вопросов организации урока до внешнего вида ученика и учителя. "И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно", - предупредил глава государства, пояснив, что это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой.

Подчеркнув высокую роль педагогов в развитии общества, Лукашенко дал понять, что и недостатки, "косяки нашей жизни" - это тоже проблемы образовательной системы. "Поэтому давайте сделаем, чтобы этих косяков было как можно меньше, и будем в этом направлении работать", - резюмировал глава государства.

В республиканском педсовете, уточняет БЕЛТА, принимают участие около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. В центре внимания - стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года.