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Текст:   Марина Трубилина 
03:00 24.08.2021

В каких городах-миллионниках выгоднее покупать квартиру для заработка

Окупаемость квартир за счет их сдачи в аренду за год заметно снизилась. Среди городов-миллионников выгоднее всего в этом плане вкладываться в жилье в Казани, сообщает ГК SRG.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За последний год цены на жилье выросли больше, чем арендные ставки, отмечают эксперты. "Ставка аренды в городах-миллионниках выросла на 11,59%, при этом средний чек на покупку однокомнатной квартиры увеличился на 17,36% за тот же период", - сообщают в SRG. Средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в городах-миллионниках увеличился за год с 15 до 16 лет.

Фото: iStock
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Быстрее всего вернуть стоимость жилья за счет аренды можно в Казани и Челябинске. В Казани срок окупаемости - 11,6 года. За счет аренды можно возвращать 8,59% от стоимости жилья ежегодно. При средней стоимости "однушки" в 3,77 млн рублей можно получать ежемесячно по 27 тысяч рублей арендной платы.

В Челябинске "однушка" окупается за 12,2 года (доходность 8,19%). Аренда тут дешевле - 11 тысяч рублей в месяц, но и цены на жилье заметно ниже - лишь 1,6 млн за однокомнатную квартиру.

В Самаре ситуация улучшилась - вернуть стоимость жилья можно за 13,7 года, это на 1,9 года быстрее, чем в прошлом году. Далее следуют Ростов-на-Дону (14,3 года) и Красноярск (14,5 года).

От 15,2 до 15,9 года окупается однокомнатная квартира в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Омске и Волгограде. В Уфе на это уйдет 16,9 года.

Фото: iStock
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Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости - в Воронеже, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. В Воронеже и Нижнем Новгороде вернуть стоимость "однушки" можно будет через 18,2 года, в Москве и Санкт-Петербурге через 21,1 года. При этом в столице срок сократился на 1,7 года, а в Санкт-Петербурге наоборот увеличился на 1,5 года.

Заметнее всего ухудшилась ситуация в Омске, где квартиры подорожали за год почти на 29% (до 2,08 млн рублей), а аренда - лишь на 10% (до 11 тысяч рублей).

Срок окупаемости жилья рассчитывался как отношение средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке к среднегодовому доходу от аренды. В обзоре не учитывались возможные расходы на ремонт, налоги, а также время простаивания.

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