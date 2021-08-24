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24.08.2021,  
10:41
Текст:  Тимур Алимов

В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников

Российские разработчики приступили к созданию мини-ракет для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как сообщил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов, снаряд будет представлять собой малоразмерную зенитную ракету. Как отмечает РИА Новости, работы финансируются за счет средств компании.

Фото: ГК Ростех
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Беспилотники небольших размеров несут серьезную угрозу для военных и административных объектов. Помимо разведывательных задач для наведения другого оружия, аппараты могут оснащаться боевой частью, способной нанести существенный ущерб.

При этом БПЛА относительно дешевы в изготовлении и использовать для их уничтожения обычные зенитные ракеты нецелесообразно - их стоимость может быть в сотни раз дороже уничтожаемых аппаратов. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не среагировать на мини- и тем более микробеспилотник, пояснил конструктор.

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