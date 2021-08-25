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Александр Петров и Милош Бикович возглавили рейтинг молодых актеров

Наше кино
    25.08.2021, 13:21
Текст:   Наталья Лебедева
Топ-10 главных молодых российских актеров возглавили Андрей Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев. Независимый рейтинг составили "Бюллетень кинопрокатчика" и Кино-Театр.Ру.
Александр Петров. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Александр Петров. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Александр Петров. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Определяющими стали критерии успешности. Среди них и общее количество проектов, в которых принимали участие актеры в течение последних двух лет, и число главных ролей, и степень участия исполнителей в рекламной кампании фильмов. Конечно же, учитывались кассовые сборы фильмов и их востребованность на онлайн-платформах. Дополнительные баллы актерам принесли фестивальные награды и кинопремии.

Фото: kinopoisk.ru
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Неудивительно, что первую строчку рейтинга актеров в возрасте до 35 лет уверенно занял Александр Петров. "Он совсем немного уступил в нашем рейтинге десятилетия, вышедшем год назад, 36-летнему Даниле Козловскому и с огромным отрывом возглавил топ по итогам прошлого года", - рассказывают авторы исследования.

Победу ему принесли самая внушительная посещаемость его картин и впечатляющая востребованность его проектов онлайн. Пожалуй, по количеству сыгранных главных ролей и участию в рекламных кампаниях с ним может посоперничать только Павел Прилучный, который в этом году занял утешительное четвертое место.

Милош Бикович. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Вторая строчка у Милоша Биковича, который побил все рекорды по количеству просмотров его проектов в интернете. Успех ему принесли комедии "Холоп" и "Отель "Белград", а также неослабевающая популярность сериалов "Отель "Элеон" и "Гранд", спин-оффов сверхпопулярной "Кухни".

Фото: kinopoisk.ru
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Тот же "Холоп", а также фильм "Марафон желаний" обеспечили Кириллу Нагиеву третью строчку. Большим спросом у зрителей на различных стриминг-платформах пользуются сериалы "Нагиев на карантине", "Чума. Вторая волна" и "257 причин, чтобы жить". До сих пор Нагиев не баловал своих поклонников главными ролями, но не исключено, что скоро его кинокопилка пополнится новыми яркими и запоминающимися героями.

Юра Борисов в буквальном смысле взлетел на киноолимп и сразу же попал в топ-5 молодых актеров. "Как известно, в нашей индустрии нередко рост востребованности актеров похож на волну, сметающую все на своем пути. После стахановских подвигов Данилы Козловского, Александра Петрова и Александра Кузнецова настало время Юры Борисова. Уже без малого пару лет зрители встречают его едва ли не в каждом втором модном или потенциально успешном фильме или сериале", - объясняют его успех составители рейтинга.

В топ-10 также вошли Виктор Хориняк, Иван Янковский, Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.

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