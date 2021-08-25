Археологи выяснили, кого изображает самая загадочная маска майя

В Мексике на заседании археологического коллоквиума была представлена новая интерпретация, объясняющая предназначение маски Малиналтепека. После ста лет споров на эту тему ученые пришли к выводу, что маска, скорее всего, изображает могущественную богиню Чалчиутликуэ.

Коллоквиум был организован Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH), на сайте которого опубликован краткий отчет об этом мероприятии. Оно было посвящено исключительно обсуждению маски Малиналтепека. Это один из самых загадочных артефактов, относящихся к доиспанскому периоду Мезоамерики. Реликвия была обнаружена в 1921 году, с тех пор она остается загадкой для исследователей. Целое столетие археологи пытались определить, кому она могла принадлежать, и каково ее назначение.

Дело в том, что споры породила сама отделка маски. Она настолько уникальна, что какое-то время многие ученые сомневались в подлинности артефакта. Когда же подлинность была подтверждена, ученые решили детально изучить ее историю. В наши дни исследование, по сути, проводится заново.

Пол Шмидт, в прошлом сотрудник Института антропологических исследований, напомнил, что в 1921 году сомнения академического сообщества в подлинности вызвали ее украшения. Отделка реликвии состоит из амазонита, бирюзы и множества ракушек. Все эти материалы являются местными.

В 1922 году исследователь Энрике Хуан Паласиос предположил, что маска может быть связана с богом Кецалькоатлем, верховным богом майя и других народов Мезоамерики. Свои доводы он мотивировал тем, что ступенчатое кольцо в носу маски напоминает кольцо в носу этого бога, изображенного в глифах мавзолея III в городе Чичен-Ица.

Много лет одни спорили с этой гипотезой, а другие соглашались с ней. Но в 2008 году была представлена новая символическая интерпретация. Исследователь Герман Бейер заявил, что загадочная маска могла изображать богиню майя Чалчиутликуэ, спутницу Тлалока, бога дождя и плодородия. Произошло это сразу после того, как подлинность артефакта была подтверждена повторно.

И вот теперь в рамках коллоквиума данная интерпретация получила новые веские аргументы в свою пользу. По мнению Шмидта, ступенчатое носовое кольцо маски Малиналтепека на самом деле представляет собой изображение пары двуглавых змей, которые были прорисованы вставками из ракушек и парой мозаик из синих камней.

Исследователь напомнил, что изображения двуглавых змей довольно часто встречаются в знаменитом Кодексе Борджиа - так называется мезоамериканский религиозный и пророческий манускрипт. Считается, что он был создан до завоевания Мексики конкистадорами на территории современного мексиканского штата Пуэбла. Кодекс представляет собой набор древних рисунков.

На его страницах имеется изображение богини Чалчиутликуэ, которая носит в носу кольцо, образованное двумя змеями. В пользу новой интерпретации говорит и то, что мотивы символического использования двуглавых змей прослеживаются в разных городах Мезоамерики с самых древних времен. Везде они были созданы в доиспанские времена.

С приходом европейцев и началом христианизации традиционные мотивы прошли определенную трансформацию. Местные народы начали адаптировать "чужих" богов под свою религию, и постепенно изменился их взгляд на собственных богов. Тем не менее, даже в этот период двуглавые змеи оставались главным мотивом, связанным именно с женскими божествами. В частности, такие змеи были обнаружены на монолитах, изображающих богинь Коатликуэ и Койолксауки. Пол Шмидт также отметил, что это не последняя раскрытая тайна маски Малиналтепека, многое о ней еще только предстоит узнать.