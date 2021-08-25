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Экранизация Uncharted обзавелась первым трейлером

Новости
    25.08.2021, 15:12
Текст:   Богдан Бобров

На кинофестивале CinemaCon 2021 кинокомпания Sony за закрытыми дверями поделилась с журналистами трейлером экранизации серии игр Uncharted.

Фото: kinopoisk.ru
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В интернете уже появилось его описание, а значит очень вероятно, что в скором времени его сольют в Сеть в отвратительном качестве, снятом где-нибудь с задних рядов (та же ситуация возможна с четвёртой "Матрицей").

Как пишет Gizmodo, ролик начинается с вопроса Салли (Марк Уолберг), который спрашивает юного Нейтана Дрейка (Том Холланд), хочет ли он отправиться в путешествия в те места, про которые читал только в книгах.

После чего следует нарезка из кадров, повторяющих знаменитые сцены из игр. Например, падение из самолета в третьей части.

Или нахождение пиратского корабля в пещере из "Пути вора".

Премьера фильма "Неизведанное: Удача Дрейка" назначена на февраль следующего года. Учитывая слухи о том, что Sony собирается подвинуть "Венома" с "Морбиусом", старт проката приключенческого боевика про юного Дрейка также может быть перенесен.

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