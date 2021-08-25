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25.08.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Great Wall создал кроссовер в стилистике довоенных автомобилей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Wey Фото: Пресс-служба Wey
Фото: Пресс-служба Wey

Люксовый суббренд китайской компании Great Wall - Wey - анонсировал концептуальный кроссовер V72, который покажет на стартующем в конце недели автосалоне в Чэнду.

Фото: Пресс-служба Geely
У кроссовера Geely Atlas с мягким гибридом появилась доступная версия

Судя по первому тизеру, речь идет о ретро-стилистике. Причем китайские СМИ видят в новинке отсылку к 1950-60 годам, но не исключено, что дизайнеры вдохновлялись более ранним автомобильным творчеством. Взять, например, Ford Prefect, появившийся на свет еще в 1938 году. У него круглые фары также вынесены на крылья, а высокий капот закрывает округлая решетка радиатора. Подобные решения применял и Pontiac в 1940-х. А отечественные автолюбители могут вспомнить первые КИМы или ГАЗы.

Конечно, есть вариант, что Wey V72 покажут в Чэнду лишь для привлечения внимания к стенду марки, как и положено концепт-карам. Great Wall уже демонстрировал подобные машины - скажем, седан Futurist, напомнивший кому-то советские "Волги".

Однако, во-первых, на судьбе этой модели ставить крест рано (да и ретро-дизайн, как хорошее вино, со временем только обретает ценность). А во-вторых, у концерна есть и другие примеры. Например, электромобиль Ora Punk Cat (Ballet Cat), выполненный в стилистике Volkswagen Beetle, на том же автосалоне должны представить уже в серийном виде.

#Great Wall