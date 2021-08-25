"Иствикские ведьмы" с Джеком Николсоном и Шер получат ремейк

Колотушка ремейков на бис добралась до "Иствикских ведьм" (The Witches Of Eastwick) 1987 года.

Как передает ScreenDaily, на Warner Bros. решили перенести на экраны роман Джона Апдайка в очередной раз.

В первой киноверсии (две номинации на "Оскар") книги, напомним, Джек Николсон сыграл обольстительного адского Сатану, который искусил героинь Сьюзен Сарандон, Шер и Мишель Пфайффер. Картину поставил Джордж Миллер.

Ремейком займется лауреат Каннского МКФ шведка Нинья Тюберг ("Горячие цыпочки", "Удовольствие") - срежиссирует проект и сочинит сценарий, договор уже подписан.

По дате и касту данных пока нет. Также неизвестно что станет основой скрипта - сам роман или лента Миллера.

Напомним, что в 1992-м по книге выходил телевизионный проект - от Рика Розенталя. Там Дэрила Ван Хорна (Сатану) сыграл Майкл Сиберри, а в 2009-2010-х - сериал, продержавшийся один сезон. Плюс в 2002-м был еще один телепроект - "Иствик", с Марсией Кросс и Крисом Эвансон.

Ну и забавный факт: изначально в версии Миллера Сатану должен был играть не по умолчанию демонический Николсон, а уютный Билл Мюррей.