Юрий Лоза прокомментировал "порноскандал" вокруг группы Nirvana

Певец, автор песен и глобальный аналитик Юрий Лоза отозвался на ситуацию со Спенсером Элденом, тем самым голым младенцем с обложки альбома Nirvana 1991 года Nevermind.

Напомним: прошло три десятка лет, и вот Спенсер вдруг очнулся и обвинил оставшихся в живых экс-членов группы в распространении запрещенных материалов. Потребовав компенсации, довольно, кстати, умеренной - по 150 тысяч долларов.

Иск подан в суд Калифорнии, ответчиками выступают Дэйв Грол, Крист Новоселич, веселая вдова Курта Кортни Лав и другие.

Лоза высказался по текущему поводу с позиции аналитика, предложив сторонам в беседе с радио "Говорит Москва" решить проблему "полюбовно", то есть "Нирване" - заплатить Элдену, чтоб отстал. А то, что фото обозначили как детскую порнографию - это, по мнению Юрия, "смешно".

"Нужно полюбовно решить этот вопрос - дать ему немножко денег, чтобы он успокоился, и на этом всё закончить", - рекомендует Лоза. Акцентируя, что снимок "маленького мальчика не имеет никакого отношения к порнографии".

Spencer Elden, the baby on the cover of Nirvana’s “Nevermind,” is suing Nirvana for at least $150,000 for “child sexual exploitation.” 🙄



THIS Spencer Elden, right here. The one who has spent his whole life relishing the fame. He must be hard up for cash. Fuck him. pic.twitter.com/fbmzyAFNA1 — Brad Preston (@bradpreston) August 25, 2021

При этом стоит обратить внимание на некоторое очевидное двуличие Спенсера, который уже дважды воссоздавал фото - 2008-м, когда ему было семнадцать, и в 2016-м, отметив 25-летий юбилей пластинки.

Traded on the ‘Nirvana baby’ nickname all his life and happy to recreate the image for a payout but now wants financial redress for emotional damage. 🤔 #NeverMind #nirvana pic.twitter.com/L5Q5UglRG2 — outdoorshuman (@outdoorshuman) August 25, 2021

Nevermind - второй альбом группы, самый коммерчески успешный. Именно там содержится главный шлягер коллектива - Smells Like Teen Spirit, после которого на "Нирвану" обрушился цунами мейнстрим-славы. Тогда как саму песню критики немедля обозвали "гимном поколения Х" (т.е. людей с 1965 по 1986 годы рождения).