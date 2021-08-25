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Юрий Лоза прокомментировал "порноскандал" вокруг группы Nirvana

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    25.08.2021, 15:56
Текст:   Олег Усков

Певец, автор песен и глобальный аналитик Юрий Лоза отозвался на ситуацию со Спенсером Элденом, тем самым голым младенцем с обложки альбома Nirvana 1991 года Nevermind.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Напомним: прошло три десятка лет, и вот Спенсер вдруг очнулся и обвинил оставшихся в живых экс-членов группы в распространении запрещенных материалов. Потребовав компенсации, довольно, кстати, умеренной - по 150 тысяч долларов.

Иск подан в суд Калифорнии, ответчиками выступают Дэйв Грол, Крист Новоселич, веселая вдова Курта Кортни Лав и другие.

Лоза высказался по текущему поводу с позиции аналитика, предложив сторонам в беседе с радио "Говорит Москва" решить проблему "полюбовно", то есть "Нирване" - заплатить Элдену, чтоб отстал. А то, что фото обозначили как детскую порнографию - это, по мнению Юрия, "смешно".

"Нужно полюбовно решить этот вопрос - дать ему немножко денег, чтобы он успокоился, и на этом всё закончить", - рекомендует Лоза. Акцентируя, что снимок "маленького мальчика не имеет никакого отношения к порнографии".

При этом стоит обратить внимание на некоторое очевидное двуличие Спенсера, который уже дважды воссоздавал фото - 2008-м, когда ему было семнадцать, и в 2016-м, отметив 25-летий юбилей пластинки.

Nevermind - второй альбом группы, самый коммерчески успешный. Именно там содержится главный шлягер коллектива - Smells Like Teen Spirit, после которого на "Нирвану" обрушился цунами мейнстрим-славы. Тогда как саму песню критики немедля обозвали "гимном поколения Х" (т.е. людей с 1965 по 1986 годы рождения).

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