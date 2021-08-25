Мальчик с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana за "порнографию"

Курьезный прецедент создал Спенсер Элден, много лет назад снятый младенцем голым в бассейне для обложки альбома Nevermind группы Nirvana.

Как пишет Pitchfork, 30-летний мужчина подал в суд, утверждая, что знаменитый снимок нарушает федеральные законы о детской порнографии - в столь юном возрасте он не мог дать своего согласия на съемку, поэтому иначе как сексуальной эксплуатацией несовершеннолетнего он это назвать не может.

Ответчиками по исковому заявлению стали живые участники музыкального коллектива Дэйв Грол и Крист Новоселич, здравствующая супруга Курта Кобейна Кортни Лав, фотограф Кирк Веддл и прочие причастные, включая первого барабанщика Nirvana Чэда Ченнинга, который к тому моменту уже не имел никакого отношения к группе.

По информации Variety, Элден планирует получить от каждого ответчика не менее 150 тысяч долларов компенсации.

Ранее Спенсер не был настолько негативно настроен против Nirvana. Сообщалось, что его отец получил за фотосессию 200 долларов, а сам ребенок - плюшевого мишку и платиновую копию альбома в 1991 году. А будучи уже взрослым, сделал татуировку на груди в виде надписи Nevermind и даже повторил известный кадр - дважды.

Traded on the ‘Nirvana baby’ nickname all his life and happy to recreate the image for a payout but now wants financial redress for emotional damage. 🤔 #NeverMind #nirvana pic.twitter.com/L5Q5UglRG2 — outdoorshuman (@outdoorshuman) August 25, 2021

В социальных сетях шутят о том, что на обложке ребенок плывет за банкнотой, и Элден до сих по инерции продолжает это движение.