На форуме "Армия-2021" обсудили квотирование отечественных товаров

Первые итоги применения системы квотирования отечественных товаров и целевые меры поддержки предприятий ОПК обсудили 23 августа в КВЦ "Патриот" в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2021".

Введение системы квотирования отечественных товаров играет важную роль в развитии российских производителей промышленной продукции - отметил в ходе дискуссии член подкомиссии "Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок" комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность", генеральный директор Концерна "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов.

Запуск механизма квотирования стал возможным благодаря комплексному подходу к проработке всех необходимых регуляторных документов.

Принятые в последние годы нормативно-правовые акты вводят в России ограничения на допуск иностранных товаров при осуществления государственных и муниципальных закупок при наличии российских аналогов. Обеспечивается квотирование закупок отечественных товаров, а также формируется реестр отечественных промышленных товаров и реестр товаров ЕАЭС.

Введённая в начале 2020 года система запретов и ограничений на закупки импортной продукции положительным образом отразилась на внутреннем рынке. Это позволило загрузить мощности российских промышленных предприятий и увеличить долю отечественной продукции. Принятый в конце 2020 года механизм квотирования усилил данный эффект. Теперь заказчики уже на предпроектном этапе планируют и выстраивают закупочную политику, ориентируясь на имеющиеся компетенции российских производителей - подчеркивает руководитель машиностроительно-индустриальной группы КТЗ.

Эффективность введенных мер по поддержке российских производителей хорошо заметна на примере закупок по Федеральному Закону №44 и №223. Объем закупаемой импортной продукции в денежном выражении сократился, и сместился в сторону отечественной.

Совокупный эффект от введённых механизмов положительным образом отразился на внутреннем рынке и спровоцировал рост основных производственных показателей у промышленных предприятий. К примеру, по словам Андрея Водопьянова, за 1 полугодие 2021 года объем произведенной и реализованной предприятиями Концерна "Тракторные заводы" промышленной продукции оказался на 94 % выше показателя за аналогичный период 2020 года. Производство дорожно- строительной техники выросло на 51 %, железнодорожной - на 183%, выпуск литья - на 145%. Налоговые отчисления в различные бюджеты выросли на 32%, а заработная плата работников "Тракторных заводов" - на 23%.

Несмотря на проделанную работу, проблема использования российской техники по госконтрактам в рамках федерального законодательства сохраняется. При выполнении работ или оказании услуг государственными предприятиями и предприятиями с государственным участием в более чем 80% сделок отдается предпочтение в пользу иностранной продукции, при имеющихся конкурентоспособных российских аналогах, которые не уступают по своим техническим характеристикам и в большинстве случаев полностью соответствуют заявленным требованиям заказчиков.

Необходимо продолжать последовательную работу по внедрению в законодательные акты и нормативные документы понятий "российской работы" и "российской услуги", которые должны предусматривать требование о минимальной доле российского оборудования, техники, технологий.

Данная мера позволит направить предусмотренные на оплату услуг по госконтрактам бюджетные средства на использование российской продукции, что будет способствовать развитию производства новой инновационной техники с улучшенными техническими характеристиками, а также окажет мультипликативный эффект на все отрасли промышленности в Российской Федерации.

Для Справки

Концерн "Тракторные заводы" - http://tplants.com диверсифицированная машиностроительно-индустриальная группа, входящая в федеральный перечень стратегических предприятий. Концерн выпускает промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные машины, железнодорожную технику, запасные части и ОЕМ-комплектующие. Численность занятых на предприятиях и организациях Концерна сотрудников - около 9 тыс. человек.

"Промтрактор" - завод, входящий в число мировых предприятий-лидеров по производству тяжёлой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники для топливно-энергетического комплекса, золотодобывающей, нефтегазовой, угольной, горнорудной отраслей, строительной индустрии и дорожного хозяйства.

"Промлит" - одно из самых современных и крупных отечественных литейных производств, занимающихся изготовлением крупного и среднего литья железнодорожного назначения, чугунного и стального литья для автомобильной и тракторной промышленности.

"Чебоксарский агрегатный завод" - ведущее отечественное предприятие по производству ходовых систем и запасных частей для гусеничной техники в России и странах СНГ.

"КАВАЗ" - современное российское вагоностроительное предприятие, специализирующееся на производстве грузовых вагонов, вагонных тележек, колесных пар и запасных частей подвижного состава.

"Волжский комбайновый завод" - предприятие, производящее и реализующее сельскохозяйственную технику под брендом АГРОМАШ: зерноуборочные комбайны 3 и 4 классов, гусеничные тракторы 3 и 6 тяговых классов.

"ЧЕТРА" - специализированная сбытовая компания, эксклюзивно реализующая технику промышленного и коммунального назначения и запасные части под брендом "ЧЕТРА" производства ООО "ПК "Промтрактор", а также эксклюзивно поставляющая запасные части и комплектующие, навесные замки под брендом "ЧАЗ" производства ООО "ПК "ЧАЗ".