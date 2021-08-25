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25.08.2021 09:26
Рубрика: Общество

Названо число россиян, не верящих в глобальное потепление

Текст: Елена Манукиян

В глобальное потепление не верит каждый четвертый россиянин, говорится в исследовании SuperJob, передает РБК. Отмечается, что 26% наших соотечественников назвали глобальное потепление "оболваниванием" людей и связали его с "теорией заговора". Они уверены, если стало чуть теплее, то в этом "вовсе не обязательно виноваты люди".

Фото: iStock
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А вот каждый второй респондент (51%) заявил, что верит в изменение климата, и объясняет свою точку зрения природными катастрофами, в частности - пожарами в Якутии, наводнениями на юге России.

Больше всего не верящих в глобальное потепление среди мужчин, еще 23% респондентов не смогли однозначно выразить свое отношение к проблеме.

Отмечается, что в опросе участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее ученые заявили, что многие изменения климата становятся необратимыми.

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