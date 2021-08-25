Названо число россиян, не верящих в глобальное потепление

В глобальное потепление не верит каждый четвертый россиянин, говорится в исследовании SuperJob, передает РБК. Отмечается, что 26% наших соотечественников назвали глобальное потепление "оболваниванием" людей и связали его с "теорией заговора". Они уверены, если стало чуть теплее, то в этом "вовсе не обязательно виноваты люди".

А вот каждый второй респондент (51%) заявил, что верит в изменение климата, и объясняет свою точку зрения природными катастрофами, в частности - пожарами в Якутии, наводнениями на юге России.

Больше всего не верящих в глобальное потепление среди мужчин, еще 23% респондентов не смогли однозначно выразить свое отношение к проблеме.

Отмечается, что в опросе участвовали 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее ученые заявили, что многие изменения климата становятся необратимыми.