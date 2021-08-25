Обновленный Kia Cerato для России: названа дата начала продаж

Компания Kia сообщила, когда начнутся продажи обновлённого Cerato - первой модели марки в России с пересмотренным логотипом марки и фирменным комплексом телематики Kia Connect.

Старт продаж обновлённого Kia Cerato запланирован на 8 сентября 2021 года - в этот же день компания огласит стоимость и комплектации новинки. Дореформенная версия модели в настоящий момент стоит от 1 364 900 рублей.

Известно, что линейка двигателей изменений не претерпит. Обновлённый Cerato будет продаваться с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 128 и 150 л.с. Первый агрегатируется МКП и "автоматом", для более мощного варианта предложена только автоматическая трансмиссия.

Премьера обновлённого Kia Cerato состоялась в апреле этого года. Седан получил другие бамперы и решётку радиатора, фары и фонари с пунктирным узором, а также новый логотип марки. Комплекс помощи водителю и безопасности Drive Wise стал совершеннее: в зависимости от комплектации в него входит до 11 ассистентов.

В базовой версии седан укомплектован мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, опционально и штатно в топовых версиях диагональ составляет 10.25 дюйма. Для заказа будет доступна система Kia Connect, позволяющая управлять некоторыми функциями автомобиля (дверные замки, климат) и просматривать историю поездок и данные о техническом состоянии дистанционно.

Производство обновлённого Kia Cerato уже стартовало на "Автоторе" в Калининграде.