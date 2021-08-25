Операция "Согласие": о чем британцы договорились с СССР в 1941 году

Ровно 80 лет назад, 25 августа 1941 года, началось совместное вторжение советских и британских войск в Иран. В историю оно вошло как операция "Согласие" (Operation Countenance). Целью операции было не допустить захвата Германией и ее союзниками нефтяных месторождений, а также создание безопасного пути для транспортировки в СССР грузов ленд-лиза. Что, как показали дальнейшие события, имело крайне важное значение для всего хода Второй мировой войны.

Это был не просто ввод войск, а именно вторжение, поскольку мнения тогдашнего правителя Ирана - шаха Реза Пехлеви, никто не спрашивал. Примерно за неделю до появления союзных войск от британских и советских дипломатов иранское правительство получило две ноты. В них содержалось требование выслать из страны немецких специалистов и рабочих. Шах, долгое время выстраивавший дружеские отношения с Германией, обе ноты отклонил.

Тогда в советском и британском Генеральных штабах было принято решение о начале боевых действий против иранской армии.

В Иране не рассчитывали, что СССР и Великобритания отреагируют на попытки шаха вести самостоятельную политику так молниеносно. А Реза Пехлеви проявил недальновидность и не послушался советов генералов разрушить внутренние коммуникации, ограничившись лишь отправкой не очень значительных сил в район Ахваза. Там, по предположениям иранцев, могли появиться англичане. О возможном участии СССР во вторжении, видимо, и не думали, поскольку Советский Союз вел тяжелейшие бои с Вермахтом. Поэтому никаких движений в сторону ирано-советской границы они не сделали.

Тем неожиданнее стал для шахского Ирана совместный удар союзников, который был нанесен одновременно с юга и с севера. Англичане и австралийцы высадились в зоне Персидского залива, при поддержке флота и авиации. Из Закавказья выступили советские части, также при поддержке Каспийской флотилии и авиации. Север был быстро занят войсками 44-ой и 47-ой армий из состава Закавказского фронта, а из советской Средней Азии с северо-востока пришла 53-я армия. Кроме пехотных и иных частей, СССР отправил в Иран около тысячи танков.

В общей сложности в начале операции советские силы в Иране состояли из 11 дивизий (стрелковых, горнострелковых и кавалерийских), а также стрелкового и кавкорпуса. Бронетанковые силы были представлены двумя дивизиями и отдельным полком. В тылу советского контингента вторжения стояли еще две армии - 45-я и 46-я. Их разместили вблизи турецкой границы.

Британские силы, включая австралийский и индийский контингенты, состояли из трех бригад (пехотной, кавалерийской и танковой), двух пехотных дивизий, и специальной группы войск, которая была выдвинута в сторону линии Киркук - Ханагин. Британские моряки между тем оккупировали порты в Персидском заливе.

Интересно, что советское правительство действовало на совершенно законных основаниях, поскольку еще в 1921 году был заключен договор, по которому Советская Россия имела право ввести войска в Иран в случае возникновения угрозы ее южным границам. А такая угроза была реальностью: ориентированный на Германию Иран вполне мог поддержать Третий рейх и вооруженным путем, а Турция лишь ожидала удобного момента для вступления в войну на стороне "стран оси". Немцы в свою очередь готовили прорыв к Персидскому заливу из Северной Африки.

Если бы все это случилось, странам антигитлеровской коалиции пришлось бы совсем туго: контроль над иранскими и азербайджанскими нефтяными месторождениями перешел бы к Германии. Англичанам, распоряжавшимся углеводородными ресурсами Ближнего и Среднего Востока, такой расклад тоже был ни к чему. К тому же они строили и обслуживали большинство здешних транспортных магистралей, а немцы не скрывали своих планов завладеть и ими.

Однако дружное наступление двух держав, которым иранцы смогли противопоставить лишь 9 дивизий, быстро привело к успеху и сорвало замыслы противника. Уже в течение первого дня вторжения, то есть. 25 августа, британцы заняли несколько городов, портов и нефтеперерабатывающих заводов. Через два дня они вошли и в зону крупнейших месторождений.

В это время советские части взяли под контроль важную ветку Трансиранской железной дороги и развернули наступление на Тебриз и Хой.

Иранская армия отступала повсюду, не оказывая особого сопротивления. В этой обстановке шах Реза Пехлеви обратился к президенту США Рузвельту с просьбой об оказании военной помощи. США тогда еще занимали нейтральную позицию, не желая углубляться в "европейскую войну": видимо, на это шах и рассчитывал. Однако неожиданно для него Рузвельт ответил отказом. Он мотивировал его тем, что по имеющимся у него сведениям, Великобритания и СССР не собираются лишать Иран суверенитета, а военные действия не нацелены на захват и последующую дележку его территории.

Британские солдаты осматривают советский танк Т-26. 31 августа 1941 года. Фото: wikipedia.org

Уже с 27 августа иранские солдаты и офицеры стали массово сдаваться в плен. Шах приказал оставшимся боеспособным частям двигаться к Тегерану - для защиты столицы "до последней капли крови". Но после занятия британцами Ахваза (28 августа), капитуляции гарнизона Керманшаха (29 августа) и взятия советскими войсками Мешхеда, оборона Тегерана стала бессмысленной.

Крах иранской армии, отказ США защищать Иран, а также неспособность немцев оперативно оказать помощь шаху сильно ослабили позиции прогерманских элит в персидском обществе. А антишахская оппозиция, напротив, очень оживилась. Под ее давлением Реза Пехлеви 29 августа отправил правительство в отставку и назначил новым премьером Мохаммеда Али Форуги - сторонника сближения со странами антигитлеровской коалиции. Едва вселившись в премьерский кабинет, Форуги тут же подписал соглашение о перемирии с Великобританией (29 августа) и с Советским Союзом (30 августа).

8 сентября были определены британский и советский сектора зоны совместной оккупации Ирана. Одновременно иранское правительство провозгласило свой нейтралитет в "большой войне", выслало из страны немцев и их союзников, а также гарантировало свободный транзит ленд-лизовских поставок через свою территорию.

12 сентября советские и британские дипломаты провели переговоры о возможности замены шаха на более лояльную союзным державам фигуру. И уже 16 сентября шах отрекся от престола в пользу своего сына - Мохаммеда Реза Пехлеви, а войска коалиции вошли в иранскую столицу.

Таким образом "война" в Иране продлилась всего около трех недель. Потери союзников были минимальны: 50 убитых советских военнослужащих и 64 британца. Иранцы потеряли существенно больше - около 1 тысячи человек.

Несмотря на очевидную легкость захвата такой, в общем-то, большой страны, значение самой операции "Согласие" поистине огромно.

Она не дала "странам оси" прирасти новыми союзниками, защитила стратегически важные месторождения нефти и нефтяную промышленность региона от поползновений Германии (что немцам потом сильно аукнулось - когда начались острые проблемы с топливом). И что крайне важно - обеспечила надежный транзит ленд-лизовских вооружений и материалов в воюющий Советский Союз.

Стоит напомнить, что по персидскому маршруту СССР получил почти 24 процента от всего объема поставок по ленд-лизу, доставленных по всем четырем путям. В этом смысле персидский транзит уступал только Тихоокеанскому маршруту, по которому было перевезено 47 процентов грузов.

Британская оккупация Ирана в рамках операции "Согласие" продолжалась до 2 марта 1946 года. А Советский Союз вывел оттуда свои войска в течение мая того же года.