Указ губернатора Оренбургской области от 24 августа 2021 года № 431-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук) следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой пункта 2 указа признать утратившим силу.

1.2. Пункт 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить по 7 сентября 2021 года на территории Оренбургской области:

оказание услуги по предоставлению кальянов для курения;

проведение в объектах общественного питания мероприятий с численностью участников свыше 30 человек.

По 7 сентября 2021 года оказание услуг для посетителей в объектах организаций развлечения, отдыха и досуга (за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры), общественного питания на территории Оренбургской области осуществлять не ранее чем с 6.00 и не позднее чем до 00.00 часов по местному времени, за исключением:

объектов общественного питания, оказывающих услуги по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных объектов;

объектов общественного питания, обслуживающих работников организаций.

Оказание услуг в объектах общественного питания проводить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 30 мая 2020 года (МР 3.1/2.3.6.0190-20).

Собственникам объектов общественного питания обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 метра.

Посещение детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях, допускается при условии нахождения в них посетителей из расчета 1 человек на площади 4 кв. метра с учетом соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра (далее - социальная дистанция).".

1.3. Пункт 31 указа изложить в новой редакции:

"31.Вход на территории торговых объектов, в торговые залы (помещения), места оказания услуг, в помещения общественных и административных зданий, общественный транспорт (в том числе такси), продажа товаров, оказание услуг лицам, находящимся без средств индивидуальной защиты (маска), запрещается.".

1.4. Подпункт 9.8 пункта 9 указа изложить в новой редакции:

"9.8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Оренбургской области, организовать:

проведение тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

предоставление услуг гражданам по предварительной записи.".

1.5. Подпункт 10.3 пункта 10 указа изложить в новой редакции:

"10.3. Всех лиц, находящихся на территории Оренбургской области: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски):

при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

при посещении торговых объектов, торговых залов, мест оказания услуг, зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

при посещении иных общественных мест.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







