От COVID умер вокалист дум-метал группы Trouble Эрик Вагнер

Вокалист The Skull и основатель и вокалист важной дум-метал группы Trouble умер в возрасте 62 лет 22 августа в Лас-Вегасе после недели в больнице.

Причиной смерти американского музыканта стала пневмония, обострившаяся на фоне COVID - коронавирусом Эрик заразился в текущем месяце во время гастрольного тура The Skull по США. Из-за напряженной ситуации с пандемией коллектив свернул турне, но было уже поздно.

Об этом пишет BlabberMouth со ссылкой на сына и коллег исполнителя.

Эрик Вагнер родился 24 апреля 1959-го. Trouble собрал в 1979-м, записав с группой, в частности, альбомы Psalm Nine (1984), The Skull (1985) и Manic Frustration (1992), ставшие классическими, и периодически покидая проект. Тем повергая его в застой.

В 2012-м Эрик основал с басистом Trouble Роном Хольцнером The Skull.