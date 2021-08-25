Памфилова: ЦИК обвиняют в нежелании нарушать закон

Центризбирком подготовит ответ на неконструктивную критику, которая распространяется в различных источниках и вводит избирателей в заблуждение, заявила на заседании комиссии в среду, 25 августа, ее председатель Элла Памфилова.

Она отметила, что в негативной риторике в адрес ЦИК в последнее время появились новые тезисы. "Знаете, какая основная претензия к ЦИК? Что ЦИК последовательно отказывается нарушать закон. Такого раньше не было. ...Нас буквально обвиняют в том, что мы, принимая решения, не подменяем собой ни прокуратуру, ни Следственный комитет, ни даже суд", - сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК не оставит без ответа нападки тех, кто стремиться дискредитировать выборы. "Я думаю, что по принципиальным вещам, которые тиражируются и вводят в заблуждение наших граждан, мы подготовим аргументированную позицию и просто ее выскажем", - заявила глава комиссии.