Платежные системы не отреагировали на спор о запрете Samsung Pay в России

Российской "дочке" Samsung Electronics не удалось привлечь операторов платежных систем Visa, MasterCard и "Мир" к рассмотрению дела по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Ранее суд первой инстанции в ходе рассмотрения дела отклонил ходатайство ответчиков о привлечении к спору в статусе третьих лиц ООО "Платежная система "Виза", ООО "Мастеркард" и АО "Национальная система платежных карт", посчитав, что их права и законные интересы не будут нарушены судебным актом. Ответчик "Самсунг Электроникс Рус Компани" обжаловал отказ привлечь операторов платежных систем.

Девятый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу без рассмотрения по существу, пояснив, что, если бы компании сами подали ходатайства о вступлении в дело и им было бы отказано, они могли бы обжаловать это решение. В тех же случаях, когда суд отклоняет заявления иных лиц о привлечении к делу, его судебные акты, по процессуальным нормам, не подлежат отдельному обжалованию.

Арбитражный суд Москвы в июле запретил компаниям ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Суд согласился с доводами истца.

Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay - третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%).