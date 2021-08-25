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25.08.2021 10:16
Рубрика: Культура

Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году

Текст: Ирина Огилько
Граффити с изображением Марины Расковой, советской летчицы-штурмана. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Граффити с изображением Марины Расковой, советской летчицы-штурмана. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Граффити с изображением Марины Расковой, советской летчицы-штурмана. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В этом году в столице согласовали более 100 граффити, в том числе посвященных Великой Отечественной войне и выдающимся деятелям культуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: instagram.com/spektr.space
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"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала более 100 граффити, - отметил Петр Бирюков. - Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции".

Заммэра рассказал, что изображения, которые размещают на фасадах зданий, должны соответствовать определенной тематике. Это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.

С начала года в список согласованных граффити вошли изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Для получения разрешения необходимо получить согласие общего собрания собственников многоквартирного дома, представить дизайн-проект и иные документы, перечень которых и порядок рассмотрения установлены правовым актом правительства Москвы.

Решение по согласованию граффити принимает Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве.

В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных граффити.

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