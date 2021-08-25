Под Воронежем бомбардировщики сели на федеральную автотрассу

В ходе учений фронтовой авиации под Воронежем был отработан эпизод с перебазированием бомбардировщиков Су-34 на оперативный аэродром, оборудованный прямо на федеральной трассе Е-38 Курск-Саратов.

Прямой и широкий участок автострады перекрыли для движения, расставили по обочинам аэронавигационные знаки. Площадка для отдыха дальнобойщиков превратилась в самолетную стоянку, рядом развернули полевой диспетчерский пункт и систему заправки бомбардировщиков.

По легенде учений, базовый аэродром авиаполка подвергся массированному ракетному удару, но самолеты успели подняться в воздух и перелететь на новое место. Туда один за другим стали прибывать транспортные Ан-26 и Ил-76 с дополнительными боекомплектами и наземной аэродромной техникой.

С воздуха полевой аэродром прикрывали вертолеты Ми-8 и Ми-35. Они защищали транспортные самолеты при посадке, используя опыт современных локальных конфликтов, отметили в пресс-службе ЗВО. Главной задачей тренировки стало непрерывное обеспечение бомбардировщиков всем необходимым для выполнения задач.